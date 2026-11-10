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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Les magasins Toolstation en Belgique et aux Pays-Bas changent de propriétaire

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Bricolage/Jardin10 novembre, 2026
Shutterstock.com

Les plus de cent magasins d’outillage Toolstation du Benelux vont passer entre les mains d’un groupe d’investissement allemand. Le propriétaire britannique accorde toutefois une injection de capitaux à l’entreprise déficitaire.

12 millions d’euros de pertes

Travis Perkins, le groupe britannique coté en bourse spécialisé dans les matériaux de construction, a cédé les activités déficitaires de Toolstation au Benelux au groupe d’investissement allemand Fidelium Partners pour la somme symbolique d’un euro. Travis Perkins procède toutefois à une dernière injection de capitaux d’environ 35 millions de livres sterling (42 millions d’euros). C’est ce qu’indique le journal économique De Tijd. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année.

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