Le spécialiste du Tex-Mex Paulig enregistre une croissance record

Paulig, la société mère de marques telles que Santa Maria, Conimex et Poco Loco, a enregistré une croissance record en 2025. Les marges ont toutefois été mises sous pression par les prix élevés du café vert.

Une croissance à deux chiffres

2025 a été une année de croissance significative pour Paulig : le chiffre d’affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 1,39 milliard d’euros, grâce à des acquisitions et à la croissance organique des activités commerciales dans le domaine de l’alimentation mondiale et du café. Sur le chiffre d’affaires total, 49 % provenaient des pays scandinaves, 39 % de l’Europe continentale, 11 % du Royaume-Uni et 1 % du reste du monde.