Alibaba conteste son inscription sur la liste noire du Pentagone

Alibaba saisit la justice après avoir été inscrit sur la liste noire du Pentagone aux États-Unis. Le groupe chinois de commerce électronique conteste le fait d’être qualifié d’« entreprise militaire chinoise » et qualifie cette décision d’« arbitraire et capricieuse ».

Alibaba conteste tout lien avec l’armée

Alibaba (la société mère d’AliExpress) a déposé mardi une plainte contre le ministère américain de la Défense. L’entreprise chinoise demande que son nom soit retiré d’une liste mise à jour début juin : cette liste recense 80 entreprises, ainsi que leurs filiales, qui, selon le Pentagone, collaborent avec l’armée chinoise.