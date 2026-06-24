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Écrit par Pauline Neerman
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Alibaba conteste son inscription sur la liste noire du Pentagone

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Général24 juin, 2026

Alibaba saisit la justice après avoir été inscrit sur la liste noire du Pentagone aux États-Unis. Le groupe chinois de commerce électronique conteste le fait d’être qualifié d’« entreprise militaire chinoise » et qualifie cette décision d’« arbitraire et capricieuse ».

Alibaba conteste tout lien avec l’armée

Alibaba (la société mère d’AliExpress) a déposé mardi une plainte contre le ministère américain de la Défense. L’entreprise chinoise demande que son nom soit retiré d’une liste mise à jour début juin : cette liste recense 80 entreprises, ainsi que leurs filiales, qui, selon le Pentagone, collaborent avec l’armée chinoise.

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