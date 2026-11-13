Bike Republic (Colruyt Group) rachète quatre magasins BikeFriend en Belgique

Bike Republic, la chaîne de magasins de vélo de Colruyt Group, rachète quatre magasins flamands BikeFriend au groupe néerlandais CycloVriend, qui a décidé de se retirer de la Belgique.

Continuité assurée

Le groupe néerlandais CycloVriend souhaite désormais se concentrer entièrement sur le marché néerlandais, notamment avec sa chaîne de magasins et sa boutique en ligne Fietsvoordeelshop. Plus tôt cette année, l’entreprise avait déjà fermé un magasin belge à Schoten, et les quatre autres points de vente situés à Gand, Hasselt, Louvain et Turnhout sont désormais vendus à Bike Republic. Une évaluation aurait montré que les perspectives de croissance en Belgique sont limitées, rapporte le site web Nieuwsfiets.nu. Les magasins resteront toutefois ouverts pendant la période de transition.

« Ce choix nous permet de mieux cibler nos activités et de concentrer nos ressources humaines, nos moyens et nos investissements sur les opportunités qui nous permettront, à long terme, de créer le plus de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et notre organisation. Le rachat prévu par Bike Republic garantit la continuité pour les clients », déclare Ton Anbeek, PDG de CycloVriend.

La société BikeFriend Belgique a enregistré l’année dernière une perte nette de 2,3 millions d’euros. Le déficit cumulé s’est ainsi élevé à 5,8 millions d’euros, rapporte le journal économique De Tijd. Le marché belge du vélo traverse une phase de consolidation, avec des chaînes telles que Lucien, Wildiers et Bike Republic, qui se développent par le biais d’acquisitions. De son côté, le groupe néerlandais Dynamo Retail Group y voit au contraire des opportunités : cette année, le détaillant ouvrira six magasins Bike Totaal en Belgique. Grâce à sa formule de franchise souple, l’entreprise souhaite faciliter la vie des entrepreneurs indépendants. Son ambition est d’atteindre 50 magasins d’ici fin 2030.