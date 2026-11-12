Ikea s’implante en Flandre occidentale sans ouvrir de magasin

Ikea s’implante pour la première fois en Flandre occidentale, mais pas avec un magasin de meubles. La chaîne suédoise d’ameublement ouvrira le 16 novembre des casiers de retrait dans le centre commercial Ring Kortrijk. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement d’un réseau grâce auquel Ikea souhaite se rapprocher de ses clients sans ouvrir de nouveaux magasins.

Retrait quand cela vous convient

La Flandre occidentale est la seule province flamande à ne pas compter de magasin Ikea. Cela ne changera pas pour l’instant, mais grâce à un partenariat avec le groupe immobilier Wereldhave Belgium, les clients pourront, à partir du lundi 16 novembre, retirer leurs commandes en ligne au Ring Kortrijk. Les casiers sont accessibles jour et nuit et peuvent également accueillir des commandes volumineuses ; Ikea met à disposition des caddies ainsi qu’une zone de chargement et de déchargement.

Courtrai n’est pas le seul nouveau site. Après un projet pilote à Nivelles, Ikea et Wereldhave étendent leur collaboration à quatre centres commerciaux supplémentaires. Les casiers de Tournai et de Liège sont déjà opérationnels, Charleroi suivra en décembre. Les magasins Ikea existants assurent l’approvisionnement : pour Courtrai, c’est le magasin de Gand qui se charge de cette tâche.

Les casiers gagnent rapidement du terrain

Au cours de l’exercice 2026, environ 300 000 clients belges ont utilisé le service «Click & Collect», soit une hausse de 35 %. Le nombre de clients ayant récupéré leurs commandes via des casiers a presque doublé pour atteindre 94 000. Les ventes en ligne et autres achats à distance représentaient déjà ensemble près d’un quart du chiffre d’affaires belge.

Les casiers présentent également un intérêt pour Wereldhave. Le groupe immobilier souhaite transformer ses centres commerciaux en destinations multifonctionnelles, où les consommateurs font bien plus que simplement faire leurs achats. « En 2025, près de 600 000 colis ont été traités dans nos centres commerciaux. Cela confirme le besoin croissant de services qui facilitent la vie quotidienne des consommateurs », déclare Harold d’Anstaing, directeur des opérations.