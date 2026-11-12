JYSK rend la caisse superflue : désormais, on peut payer n’importe où

Chez JYSK, la caisse traditionnelle a fait son temps : la chaîne scandinave de magasins d’ameublement permet désormais à ses clients belges et néerlandais de régler leurs achats n’importe où dans le magasin. Ce nouveau système devrait également permettre de livrer plus rapidement les commandes en ligne aux clients. JYSK investit 268 millions d’euros dans la numérisation.

Payer où vous voulez

Fini les files d’attente aux caisses chez JYSK. Grâce à une nouvelle plateforme omnicanale, les employés peuvent désormais permettre aux clients de régler leurs achats n’importe où dans le magasin via leur smartphone. Le système relie en outre directement les stocks et les commandes des magasins physiques à la boutique en ligne.