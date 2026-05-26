Antwerpse winkelstraten hangen “instagrammable” straatdecoratie op

Verschillende winkelstraten in het Antwerpse stadscentrum kregen de voorbije weken opvallende straatdecoratie. Nieuwe handelaarsvereniging Beleef Antwerpen mikt er op beleving met kleurrijke ballen en paraplu’s.

Paraplu’s en ballen

In onder meer de Hoogstraat, Kammenstraat en Lange Koepoortstraat hangen sinds kort geweven bollen boven de straat, geïnspireerd op de kleurrijke decoraties die populair zijn in Zuid-Europese steden. In de Kloosterstraat kozen de handelaars dan weer voor een installatie met zwevende paraplu’s.