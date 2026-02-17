Buurtwinkelconcept Atelier N°11 ambieert tien vestigingen

Atelier N°11, de winkelformule die een delicatessenzaak combineert met een koffiebar, heeft de deuren van een tweede flagshipstore geopend in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid. Het is de eerste stap in een ambitieus groeiplan.

Winkel als ontmoetingsplek

In de zomer van 2024 bezocht RetailDetail de eerste vestiging van Atelier N°11, het project van ondernemer Karel Lambrecht aan de Fruithoflaan in het Antwerpse district Berchem. Hij formuleerde toen duidelijke ambities om zijn succesconcept verder uit te rollen als franchiseconcept, vanuit de overtuiging dat er plaats is op de markt voor een kwalitatieve buurtwinkel die zich met ambachtelijke topproducten onderscheidt van de eenheidsworst in de supermarkt.

Nu zet de ondernemer een volgende stap, met de opening van een tweede vestiging in de Jos Smolderenstraat op Nieuw Zuid. De 115 m² grote winkel brengt de beste slager, bakker, traiteur, kaas- en groentewinkel onder één dak. In de bijhorende koffie- en lunchbar met groot terras zijn buurtbewoners en flexwerkers welkom voor koffie, ontbijt, lunch of aperitief. “Nieuw Zuid is een jonge, trendy wijk waar bewoners bewust kiezen voor ambachtelijke en kwalitatieve voeding. Met Atelier N°11 creëren we hier naast een buurtwinkel ook een hartelijke ontmoetingsplek”, zegt Lambrecht.

Sterke cijfers

Het is de eerste stap in een ambitieus groeiplan: binnen de vier jaar wil de ondernemer via franchising acht nieuwe delicatessenzaken openen: “We richten ons in de eerste plaats op buurten als Antwerpen-Centrum en het Eilandje, waar zeker nog plaats is voor winkels als de onze.” Naar eigen zeggen vult Atelier N°11 het gat dat ontstaat door het verdwijnen van ambachtelijke voedingshandels: “Waar de bakker, slager en kaaswinkel vroeger elk hun eigen plek hadden, brengen wij dat aanbod opnieuw samen in één buurtwinkel zonder supermarktgevoel. Bij ons kom je ook voor de gezelligheid.”

Het winkelconcept van Atelier N°11 focust op kwaliteit en beleving in plaats van op prijssetting. Klanten blijken bereid ietsje extra te betalen voor de allerbeste kwaliteit. De afgelopen vijf jaar steeg de omzet van Atelier N°11 Berchem met 132,5 %, naar 1.500.000 euro in 2025. De omzetverwachting voor 2026 bedraagt 1.575.000 euro (+ 5%). Voor de nieuwe winkel in Nieuw Zuid verwacht Karel Lambrecht het eerste jaar een omzet van ongeveer 750.000 euro.

Twee concepten

De aanpak van de winkels in Berchem en Nieuw Zuid verschilt bewust. Zo worden charcuterie en kaas in de winkel van Nieuw Zuid in zelfbediening aangeboden, tegenover een verstoog in Berchem. Waar Berchem een team met een equivalent van zeven voltijdse medewerkers heeft, begint Nieuw Zuid met drie voltijdse krachten. Door zelf twee winkelconcepten met verschillende oppervlaktes, personeelsbezetting en werkwijzen uit te baten, kan Lambrecht transparante cijfers, marges en processen voorleggen aan potentiële franchisenemers. “Zo kunnen ze een bewuste keuze maken tussen twee modellen. Als franchisenemer stap je bovendien in een bewezen en winstgevend concept, met de nodige ondersteuning op marketing- en logistiek vlak”, aldus Lambrecht.

Het interieur van de nieuwbouwwinkel, ontworpen door interieurarchitecte Lien Van den Broeck van het Antwerpse Pantaloni Design, is een stijlvolle mix van inox. Bij mooi weer kunnen klanten op het ruime terras genieten van het zicht op een nieuw parkje. Winkelmanager Jana Ruys (29) wil van Atelier N°11 Nieuw Zuid een echte community hub maken: “Naast de winkel en koffiebar zullen we hier regelmatig proeverijen en workshops organiseren, bijvoorbeeld rond thee, of kaas- en wijnpairing. Via ons Instagram- en TikTok-kanaal houden we onze klanten op de hoogte over alle aanbiedingen en activiteiten.”