Amazon investeert 15 miljard euro in Frankrijk, creëert 7000 banen

De komende drie jaar wil Amazon meer dan 15 miljard euro investeren in Frankrijk. Dat zal meer dan 7000 vaste nieuwe banen opleveren, zowel op logistieke sites als in cloud- en AI-oplossingen.

Vier nieuwe distributiecentra

De Amerikaanse e-commercegigant Amazon heeft dinsdag aangekondigd dat het tussen 2026 en 2028 meer dan 15 miljard euro in Frankrijk gaat investeren. Het bedrijf plant de bouw van vier nieuwe distributiecentra, de ontwikkeling van cloud- en kunstmatige-intelligentieoplossingen en de consolidatie van het bestaande netwerk. De investering is de grootste in het land tot nu toe, zegt Amazon, dat sinds 2010 al meer dan 30 miljard euro in Frankrijk heeft geïnvesteerd.

Dat zal volgens het persbericht leiden tot de creatie van meer dan 7.000 vaste banen, waarvan 1.000 in Illiers-Combray (Eure-et-Loir), 1.000 in Beauvais (Oise) en nog eens 3.000 in Colombier-Saugnieu (Rhône). Eind 2027 wordt er een distributiecentrum geopend in Ensisheim, in de Haut-Rhin, wat zal leiden tot de creatie van nog eens 2.000 banen.

“Dit betekent snellere leveringen, een breder assortiment en lage prijzen die overal in Frankrijk toegankelijk zijn – en dat alles met een kleinere ecologische voetafdruk dankzij een logistiek netwerk dat is gebaseerd op nabijheid”, zegt Jean-Baptiste Thomas, country manager van Amazon Frankrijk. Het e-commercebedrijf heeft in 2025 meer dan 170 miljoen bestellingen op dezelfde dag of de volgende dag afgehandeld voor Prime-leden in Frankrijk. In meer dan 20 Franse steden wordt nu meer dan twee derde van de leveringen uitgevoerd met elektrische voertuigen, bakfietsen of te voet.