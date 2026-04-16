Albert Heijn lanceert Voordeelshop nu ook in Vlaanderen

Twee jaar na de lancering in Nederland introduceert Albert Heijn zijn koopjeswebshop met non-food-aanbiedingen nu ook in België. Elke week kunnen shoppers er nieuwe deals ontdekken, die gratis aan huis worden bezorgd.

Deals en uitjes

Deze week ging de webshop voordeelshop.ah.be live: de Vlaamse variant op de Voordeelshop die Albert Heijn in april 2024 al in Nederland lanceerde. Op de website presenteert de retailer naast voordelige deals voor non-food producten zoals elektro, tuingerei, interieur of sportartikelen ook leuke uitjes, zoals overnachtingen of tickets voor de zoo, die met korting worden aangeboden.

In de eerste mailing naar Vlaamse klanten deze week pakt Albert Heijn uit met aanbiedingen op Gardena tuinproducten, waaronder een robotmaaier, een draagbare tuinslangbox en een grasmaaier. Alle aanbiedingen worden gratis aan huis geleverd in heel Vlaanderen. “Dit is nieuw sinds deze week, het wordt een vast wekelijks item,” bevestigt Albert Heijn-woordvoerster Ann Maes aan RetailDetail.