Asda gaat online samenwerken met Ocado

Asda gaat samenwerken met technologiebedrijf Ocado: de supermarktketen gaat het softwareplatform van Ocado gebruiken. De Britse supermarktgroep hoopt met deze strategische alliantie zijn achterstand in de online boodschappenmarkt in te halen.

Technologiedeal

Vanaf 2027 zal Asda gebruikmaken van Ocado’s technologie voor zijn website, mobiele app, in-store picking en thuisbezorgdienst. Hiermee wil de supermarktketen zijn online dienstverlening moderniseren en efficiënter maken. Asda blijft wel volledig eigenaar van zijn online activiteiten, klantenaanbod en prijzen.