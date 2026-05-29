Franse foodretailers woedend over “absurd” rapport senaat

Volgens een rapport van de Franse senaat zouden supermarktketens ongeveer 40 euro overhouden aan elke winkelkar van 100 euro. Een conclusie die tot grote woede leidt bij de CEO’s van onder andere E.Leclerc en Carrefour.

Opmerkelijk cijfer

De fors toegenomen voedingsinflatie zette de Franse senaat er anderhalf jaar geleden toe aan om de commerciële krachtverhoudingen in de grootdistributie onder de loep te nemen. Vorige week kwam de vergadering met een uitgebreid rapport dat voorstellen bevat om het evenwicht te herstellen in de relaties tussen leveranciers en supermarktketens, die hun te grote onderhandelingsmacht zouden misbruiken, de (strikte) Franse wetgeving over commerciële akkoorden zouden omzeilen via internationale inkoopgroeperingen, en te weinig transparant zouden handelen.