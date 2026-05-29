De AI-generatie van weegtechnologie

(Publireportage) METTLER TOLEDO introduceert FreshAI: een innovatieve oplossing voor automatische artikelherkenning op de weegschaal. De geavanceerde software is in staat om binnen een halve seconde met ~99% nauwkeurigheid het juiste product weer te geven op het display.

De zeer geavanceerde FreshAI software van METTLER TOLEDO biedt retailers een volledig geïntegreerde, intelligente weegoplossing die processen optimaliseert, de efficiëntie maximaliseert en de kosten verlaagt en dat alles met behoud van privacy, data security en data-integriteit. Zo profiteren klanten en medewerkers van een intuïtieve gebruikerservaring op de versafdeling, aan de toonbank, in de bereidingsruimte en bij het afrekenen.

Op de versafdeling kunnen klanten sneller en eenvoudiger het juiste artikel vinden. Dankzij de indrukwekkende herkenningsmogelijkheden wordt binnen slechts een halve seconde het juiste product weergegeven in de top vier van voorgestelde artikelen op het scherm, met een nauwkeurigheid van 99%! Dit verkort de zoektijd naar het juiste artikel en minimaliseert daardoor het risico op frustraties bij klanten. Tegelijkertijd wordt omzetverlies als gevolg van verkeerd geselecteerde artikelen geminimaliseerd.

Op de toonbank of in de bereidingsruimte ervaren ook uw medewerkers de voordelen van de automatische artikelherkenning doordat ook zij niet langer handmatig hoeven te zoeken naar het juiste artikel en daardoor efficiënter kunnen werken en zo bespaart u kostbare tijd wat essentieel is wanneer u kampt met personeelstekorten.

Bij de kassa profiteren ondernemers van efficiëntere processen dankzij de automatische artikelherkenning, waardoor de wachttijd bij de kassa verkort en de klanttevredenheid verder verbeterd wordt. FreshAI is beschikbaar voor verschillende toepassingen, waaronder kassa’s, zelfscankassa’s en andere winkelprocessen.

De FreshAI-software voor artikelherkenning werkt direct op de weegschaal, de gegevens worden lokaal op het apparaat opgeslagen, en vereist daarom geen continue netwerkverbinding. De versleutelde communicatie volgens de industriestandaard REST/JSON zorgt voor een hoog niveau van beveiliging.

Verpakte en onverpakte artikelen (zoals groenten en fruit, brood en banket en snacks) worden automatisch geïdentificeerd en middels herkenbare afbeeldingen op het display weergegeven. Dankzij ‘auto-learning’ kan de software zelf nieuwe items ‘leren’ herkennen zonder dat dit handmatig geconfigureerd moet worden door medewerkers. Daardoor is implementatie op dezelfde dag mogelijk, zonder aanvullende gebruikerstrainingen. Nieuwe winkels profiteren bovendien van de ervaring van bestaande winkels, wat de uitrol in meerdere winkels vereenvoudigt en de efficiëntie van de implementatie verbetert. De geavanceerde software kan ook de voorraad bijhouden en helpen om derving te minimaliseren en het voorraadbeheer te verbeteren. Bovendien wordt dankzij de automatische herkenning het risico op een verkeerde identificatie van producten sterk verminderd.

FreshAI is verkrijgbaar als standalone oplossing of als optie op weegschalen met FreshPro software. De oplossing kan naadloos geïntegreerd worden met bestaande platforms in de hele winkel met behulp van SDK. De modulaire camera-installatie is flexibel en past daardoor bij elke kassaopstelling.

De geavanceerde FreshAI-software en het krachtige algoritme voor productherkenning, in combinatie met de weegschaalbeveiliging en de eenvoudige implementatie en het beheer ervan, weerspiegelen de toewijding van METTLER TOLEDO aan kwaliteit en innovatie op het gebied van retailautomatisering.

