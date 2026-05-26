Nieuw leven voor Makro-site in Nazareth-De Pinte: kmo’s en winkels

De voormalige Makro-site in Eke bij Nazareth-De Pinte krijgt een nieuwe invulling. Projectontwikkelaars, waaronder Colruyt Group Real Estate, willen het terrein omvormen tot een gemengd bedrijvenpark met ook ruimte voor winkels en recreatie.

Mix van bedrijven, retail en innovatie

“We willen van deze 12 hectare opnieuw een trekpleister maken, met plaats voor ondernemingen en zo’n 500 werknemers”, zegt burgemeester Thomas Van Ongeval aan VRT Nws. De plannen moeten nieuw leven brengen in de twaalf hectare grote site langs de E17, die grotendeels leegstaat sinds het faillissement van Makro België begin 2023. Vandaag blijven enkel een McDonald’s-vestiging en een tankstation actief op het terrein.

Het grootste deel van de site zal plaats bieden aan kmo’s, ambachtelijke bedrijven en innovatieve ondernemingen. Daarnaast voorzien de ontwikkelaars ook ruimte voor retail en recreatie. Langs de E17 denken ze aan een opvallend gebouw met onder meer labo’s en mogelijk een techcampus. De totale investering bedraagt naar schatting 110 miljoen euro.

Eerste huurders mogelijk al in 2026

Al blijft het op de definitieve ontwikkeling nog enkele jaren wachten. “Als we binnen 3 tot 5 jaar een vergunning hebben, mogen we tevreden zijn”, aldus medeontwikkelaar Areôs. In afwachting van de herontwikkeling willen de eigenaars tijdelijke invullingen voorzien in de bestaande gebouwen.

Een doe-het-zelfketen, foodretailer en elektroketen zouden interesse hebben om eind dit jaar of begin volgend jaar hun intrek te nemen op de site. Dat zou op korte termijn zo’n 150 jobs kunnen opleveren.