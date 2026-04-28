Colruyt rolt Aziatische ‘Sushi Corner’ verder uit

(update) Colruyt rolt in een 150-tal Belgische winkels een koelmeubel met kant-en-klare Aziatische maaltijden uit. Concurrenten hebben, met name in grotere supermarkten, al (veel) langer kiosken waar verse sushi wordt bereid. Ook bij zusterketen Okay loopt de test al enkele jaren.

Van ramen tot bubble tea

Colruyt gaat volop door met de uitrol van zijn zogenaamde ‘Sushi Corner’, waar klanten terechtkunnen voor een breed gamma aan dagverse Aziatische gerechten. Het assortiment omvat onder meer sushi, poké bowls, pad thai en ramen, aangevuld met donburi en futomaki. Ook dranken zoals bubble tea maken deel uit van het aanbod.

Anders dan bij concurrenten zoals Albert Heijn, Carrefour en Delhaize zijn het weliswaar geen bemande verstogen waar de sushi ter plaatse wordt gemaakt. De retailer positioneert het concept nadrukkelijk rond versheid en gebruiksgemak: de producten richten zich op consumenten die op zoek zijn naar een snelle lunch of een kant-en-klare avondmaaltijd.

Een derde klaar

“We zijn bezig aan een uitrol in Colruyt-filialen sinds maart 2025”, vertelt woordvoerster Hanne Poppe. “Wekelijks komen daar enkele tot 10 Colruyt-filialen bij – het ritme is bepaald per regio en de logistieke lus van de leverancier. Momenteel staat de teller op 52 en we mikken op een 150-tal.” Het is dus niet de bedoeling dat elke supermarkt een Sushi Corner krijgt, maar wel “de filialen met potentieel voor sushi op basis van cijfers en ervaring”.

Met de Sushi Corner begeeft Colruyt zich nadrukkelijker op het terrein van ‘foodservice’ binnen retail, een segment waarin concurrenten al langer investeren. Supermarkten zetten steeds vaker in op versbereide maaltijden om zich te onderscheiden van discounters én in te spelen op veranderende consumptiegewoonten, waarbij gemak en beleving aan belang winnen.