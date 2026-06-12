Colruyt schrapt banen, maar ontkent verdoken herstructurering

Op de centrale diensten van Colruyt Group verschuiven er functies en vallen er ontslagen. Maar de beschuldiging door vakbond ACV dat er sprake zou zijn van een verdoken herstructurering, ontkent de retailer met klem.

Honderden ontslagen

Omdat de marges onder druk staan bij Colruyt Group, zet de retailer sterker in op productiviteit, automatisering en AI. Daardoor verdwijnen bepaalde jobs, vooral in minder cruciale diensten. Het bedrijf zou ook snijden in kaderfuncties. Dat blijkt vandaag naar aanleiding van berichtgeving in de krant Het Laatste Nieuws. Daarin maakt een voormalige IT-medewerker gewag van een “verdoken” herstructurering.

Volgens de man zou Colruyt de afgelopen maanden geruisloos honderden mensen hebben ontslagen. Door die ontslagen wekelijks en in kleine aantallen door te voeren, zou de retailer willen ontsnappen aan de strikte procedure en het verplicht sociaal overleg bij een collectief ontslag. Frank Convents van de christelijke vakbond ACV Puls noemt het in de krant een cynische tactiek. Maar in zakenkrant De Tijd noemt de liberale vakbond Synova de berichtgeving overtrokken.

“Gezonde bedrijfsvoering”

Colruyt ontkent dat er een verdoken herstructurering aan de gang is en spreekt enkel van een gezonde bedrijfsvoering: “Bij Colruyt Group zetten we altijd al in op efficiëntie en productiviteit, dat zit in ons DNA. Daardoor kan het zijn dat we zaken anders organiseren, inzetten op vereenvoudiging, automatisatie en AI, zoals vrijwel elk bedrijf op dit moment. Dat betekent dat er jobs zijn die verschuiven en wijzigen. In bepaalde gevallen wordt de samenwerking met medewerkers beëindigd”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst.

“Colruyt Group is een onderneming van zo’n 30.000 medewerkers. In zo’n grote organisatie zijn er voortdurend personeelsbewegingen: mensen starten, groeien intern door, maken zelf een andere keuze, gaan met pensioen of verlaten het bedrijf om andere redenen. We hebben bij Colruyt Group een gezond, natuurlijk verloop van mensen. De cijfers die vandaag in de pers circuleren over ontslagen, die zijn niet correct,” zegt het bedrijf in een schriftelijke reactie.

“We blijven groeien”

“We vinden het belangrijk om te benadrukken dat er ook nieuwe medewerkers aangeworven worden. Vorig jaar deden we 3.100 aanwervingen. Er staan op dit moment ook meer dan 350 vacatures open, waarbij we de voorkeur geven aan intern doorstromen en doorgroeien. We blijven dus investeren in talent en in de toekomst van onze activiteiten.”

“We blijven ook groeien als onderneming, door het openen van nieuwe winkels, door het overnemen van bedrijven die nauw aansluiten bij onze strategie en de koers die we varen als food & health-retailer.”

Volgende week dinsdag publiceert Colruyt Group zijn jaarcijfers. Of die cijfers ook duidelijkheid zullen geven over de evolutie van het personeelsbestand, is niet zeker: het merendeel van de ontslagen zouden vrij recent hebben plaatsgevonden, na het afsluiten van het gebroken boekjaar, eind maart.