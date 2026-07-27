Mars Wrigley ontdooit het vriesvak met Trü Frü

(publireportage) Mars Wrigley zet in België een nieuwe stap in de diepvriescategorie met Trü Frü, een snack van bevroren fruit met chocolade. Het merk moet nieuwe consumenten en eetmomenten naar het vriesvak trekken, in een ijsmarkt die dankzij innovatie opnieuw groeit.

IJs zit in de lift

Mars Wrigley wil met Trü Frü meer doen dan nog een snack in het vriesvak leggen. IJs is wereldwijd de vierde grootste snackcategorie, goed voor 5% verwachte jaarlijkse groei tussen 2026 en 2030. Ook in België zit de categorie in de lift: in 2025 groeide ijs met 13% in waarde en 10% in volume. Nu voegt het foodconcern nog een nieuw ijsmoment toe.

Waar Mars tot nu toe in diepvries vooral meespeelde met ijsrepen – goed voor ongeveer 5% van de ijscategorie – zoals Snickers, Twix, Bounty en Mars, gaat de FMCG-speler vandaag een stap verder in die aantrekkelijke combinatie van chocolade, crunch en textuur in een bevroren snack. Trü Frü draait rond fruit, chocolade en gedeelde consumptiemomenten.

Puur fruit met chocolade

Trü Frü combineert echt fruit met twee lagen chocolade. Mars Wrigley lanceert het merk in België met vier varianten: aardbeien in witte en melkchocolade, frambozen in witte en pure chocolade, frambozen in witte en melkchocolade en piña colada ananas in witte chocolade en kokos. De producten bevatten geen kunstmatige kleurstoffen, aroma’s of conserveermiddelen en zijn glutenvrij. Trü Frü ligt al bij de meeste Belgische supermarkten.

Mars nam Trü Frü in het eerste kwartaal van 2023 over, nadat het merk sinds zijn lancering in 2017 snel terrein won in de Verenigde Staten. Het concern positioneert Trü Frü als een “better-for-you”-snack, maar vooral ook als een product dat nieuwe momenten in de diepvriescategorie moet creëren.

“Trü Frü is een echte verwennerij en sluit perfect aan bij een behoefte die consumenten hebben binnen de diepvriescategorie. We zijn verheugd dat we innovatieve snackoplossingen vanuit de VS kunnen introduceren voor Belgische consumenten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van retailers in dit heerlijke product en kijken uit naar deze nieuwe toevoeging van Mars aan de diepvriescategorie.” Suzan Dindo, General Manager Belux bij Mars Wrigley

Meer dan zomerijs

Mars Wrigley wil met Trü Frü ook het seizoenskarakter van ijs doorbreken. Waar klassieke ijsconsumptie sterk aan warme dagen en impulsaankopen hangt, mikt het bedrijf op snackmomenten doorheen het jaar. De ijsrepen van Snickers, Twix, Bounty en Mars spelen volgens het concern vooral in op individuele verwenmomenten. Trü Frü moet vaker op tafel komen bij gedeelde ervaringen, bijvoorbeeld tijdens een avond met vrienden of als lichtere traktatie na het eten.

Daarom koppelt Mars Wrigley Trü Frü ook aan de Internationale Dag van de Vriendschap op 30 juli. Onderzoek van PanelWizard, uitgevoerd in april bij 537 Belgische vrouwen, toonde al aan dat gedeelde eetmomenten een rol spelen in vriendschappen. Zo geeft 83% van de Belgische vrouwen aan dat samen tafelen belangrijk is voor de kwaliteit van hun vriendschap. Volgens Mars Wrigley past Trü Frü in die beweging naar kleine, gedeelde momenten.

Trü Frü combineert de herkenbaarheid van chocolade met de perceptie van fruit als toegankelijker en verantwoorder ingrediënt, wat ook jongere shoppers aanspreekt. Voor retailers biedt het bovendien een kans om de diepvriesafdeling breder te positioneren dan enkel als bestemming voor klassiek roomijs.