[Interview] The Barn opent tiende winkel: “Een markt in elke Brusselse gemeente moet lukken”

“Bij ons is alles organisch, ook de groei”, blikt medeoprichter Julien de Brouwer terug op tien jaar The Barn. De bioformule viert de verjaardag met een tiende versmarkt, dit keer in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Alles zelf in de hand

Tien winkels in tien jaar tijd: het is een tempo dat helemaal past bij het DNA van The Barn, glimlacht Julien de Brouwer niet zonder trots. “Sober, doordacht en organisch. Zo zijn ook onze versmarkten, zo is onze belofte aan de klant. We doen het nog volledig op eigen krachten, zonder externe investeerders.”