Alcoholvrije gin Nona krijgt internationale kansen

De Belgische drankenverdeler Haelterman uit Ternat neemt het succesvolle merk alcoholvrije gin Nona over. De deal, die al eind 2025 werd afgesloten, moet het familiebedrijf vleugels geven in de groeiende markt voor non-alcoholische premiumdranken.

Volledige overname

Een dochteronderneming van Haelterman Group heeft 100 procent van de aandelen van Nona Drinks in handen. Dat bevestigt Paul Haelterman, mede-eigenaar van het familiebedrijf aan De Tijd. Oprichtster Charlotte Matthys blijft betrokken als productontwikkelaar en strategisch adviseur.