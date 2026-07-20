“Geen punten, geen coupons, geen stress “: Aldi voert campagne tegen getrouwheidsapps (maar niet in België)

In een opmerkelijke, gezamenlijke reclamecampagne nemen Aldi Nord en Süd op hun thuismarkt fors stelling tegen de complexiteit van getrouwheidsapps. Nochtans heeft de discounter zo’n app wél in België.

Goedkoop zonder app

Onder het motto “de beste prijs voor iedereen” hebben zusterbedrijven Aldi Nord en Süd in Duitsland een campagne gelanceerd die het nut van digitale getrouwheidsprogramma’s op de korrel neemt. In de Aldi-folders verschijnen boodschappen als “Waarom eindeloos punten sparen? Goedkoop zonder bonus-app” of “Geen punten, geen coupons, geen stress.” De discounter benadrukt de kern van zijn merkbelofte: eenvoud, focus op het essentiële en altijd de beste prijs voor iedereen. Ook zonder app, dus. Want die veroorzaakt volgens beide bedrijven een samenleving met twee klassen.