Aldi wil Lidl-hype achterna met eigen kledinglijn

Aldi ‘dropt’ zaterdag voor het eerst een eigen merchandisingcollectie in Frankrijk. De harddiscounter lanceert onder de naam Aldi Studio een tijdelijke collectie met onder meer T-shirts, petten, hoedjes, sokken, slippers en drinkflessen.

Hopen op hype

Wie wil geen sokken met blauw, rood, wit en geel, en de grote A van Aldi? De collectie gebruikt de bekende huisstijl van de supermarktketen voor een eigen “fancollectie”. Met lage prijzen (van 1,99 euro tot 5,99 euro) en beperkte beschikbaarheid wil Aldi zowel winkelbezoek stimuleren als de zichtbaarheid van het merk vergroten. De artikelen liggen vanaf 18 juli in ongeveer 1.300 Franse winkels.

Aldi volgt met die aanpak het voorbeeld van concurrent Lidl. Die keten veroorzaakte in 2020 een hype met sportschoenen in de eigen merkkleuren. De schoenen verschenen kort na de introductie voor veel hogere bedragen op tweedehandsplatforms. Lidl bracht daarna vaker kledingcollecties en samenwerkingen uit.

Nieuwe marketingvorm

De logokleding levert de discounters publiciteit op sociale media op en maakt van klanten feitelijk merkambassadeurs. Voor de retailers vormt mode bovendien een nieuw middel om zich te onderscheiden. De marges op levensmiddelen staan onder druk en prijsacties alleen bouwen steeds minder merkentrouw op. Met tijdelijke collecties kunnen ketens schaarste creëren, nieuwe doelgroepen aanspreken en hun imago verbreden.

In België en een andere landen experimenteerde Aldi eerder al wel met vergelijkbare producten. De Franse lancering moet nu uitwijzen of Aldi Studio een eenmalige zomercampagne blijft of uitgroeit tot een terugkerende productlijn.