Grootste doe-het-zelfzaak van België opent op Makro-site in Machelen

Een nieuwe Belgische retailketen wil de doe-het-zelfmarkt opschudden. Colos opent op 16 juli zijn eerste vestiging op de voormalige Makro-site in Machelen en mikt op een netwerk van 10 tot 15 winkels.

20.000 vierkante meter

Colos opent midden juli zijn eerste winkel in Machelen en claimt meteen de titel van grootste doe-het-zelfzaak van België. De nieuwe Belgische formule neemt zijn intrek op de voormalige Makro-site aan de Woluwelaan, vlak bij de Brusselse ring en Brussels Airport. Met 20.000 vierkante meter winkel- en drive-inruimte positioneert Colos zich als one-stop-shop voor huis-, tuin- en bouwprojecten.