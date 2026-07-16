Jumbo opent eerste hockeywinkel in België

Jumbo opent alweer een nieuwe Belgische winkel. Al is het dit keer geen supermarkt, maar een sportwinkel: zustergroep Jumbo Sports opent in Aartselaar de eerste Jumbo Hockey van het land.

“Hockeyers voor hockeyers”

De Nederlandse sportretailer opent op vrijdag 24 juli zijn eerste Belgische vestiging. De nieuwe winkel aan de Antwerpsesteenweg krijgt een oppervlakte van 750 vierkante meter en moet uitgroeien tot de grootste hockeyspeciaalzaak van de Benelux.

Met de stap naar België speelt Jumbo Hockey in op de groeiende populariteit van de sport, die in Nederland al lang groter en meer mainstream is. Volgens de retailer is het aanbod aan gespecialiseerde hockeywinkels in België daardoor nog beperkt. De vestiging in Aartselaar verkoopt materiaal van onder meer Osaka, Reece, The Indian Maharadja, Adidas, Asics, Grays en Ribbon.

Voormalig hockeyinternational Shaunda Ikegwuonu krijgt de leiding over de winkel. Zij speelde in het seizoen 2020-2021 voor de Belgische nationale vrouwenploeg, de Red Panthers. “In de mooiste hockeyspeciaalzaak helpen hockeyers andere hockeyers”, zegt Ikegwuonu. “Omdat we zelf actief spelen of hebben gespeeld, weten we precies welke uitrusting bij een speler past. We kijken naar wensen, spelpositie, speelstijl en fysiek om iedereen het beste advies te geven.”