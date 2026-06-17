[Analyse] Welke antwoorden heeft Colruyt op veranderend koopgedrag?

Geen zondagsopeningen, geen grote koerswijzigingen, wel gerichte bijsturingen en besparingen: zo denkt Colruyt Group de krimp van het marktaandeel en de druk op de resultaten te counteren. Een heldere koers, maar is het ook de juiste?

Een combinatie van initiatieven

Eerst het goede nieuws: Colruyt Group blijft een groeiende en behoorlijk winstgevende retailer. Maar de kernactiviteit lijdt. Want al is het bedrijf ook actief in gezondheid, mode, vrije tijd, groothandel en voedingsproductie, het leeuwendeel van de omzet komt van de supermarkten, en dan meer bepaald de Colruyt Laagste Prijzen winkels. En dat precies die winkels het niet makkelijk hebben, is een understatement. De pijn van de groep is de pijn van die grotere, iconische supermarkten waarmee het bedrijf vereenzelvigd wordt.