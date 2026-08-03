Colruyt Professionals opent achtste vestiging

Colruyt Group blijft investeren in zijn business-to-businessactiviteiten: op 5 augustus opent in Alleur de achtste vestiging van Colruyt Professionals, de winkelformule die zich uitsluitend richt op professionele klanten.

Voor nachtwinkels, buurtwinkels en horeca

De winkel in Alleur bij Luik, met een oppervlakte van meer dan 1000 m², is de tweede in de provincie Luik en de derde in Wallonië. Professionele klanten met een Colruyt Professional Plus-kaart vinden er een assortiment dat voornamelijk bestaat uit grootverpakkingen, bulkproducten en producten uitgestald op palletten. Ze kunnen er efficiënt winkelen, met grotere karren en bredere gangpaden. Een eerste testconcept van Colruyt Professionals opende in 2020 in Schaarbeek, recent zette de formule ook de stap naar Vlaanderen, met vestigingen in Gent en Machelen.

“Als enige Belgische retailer vinden we het essentieel er te zijn voor al onze klanten. De vraag van professionele klanten naar een apart winkelaanbod is groot,” zegt Jo Willemyns, directeur food retail bij Colruyt Group. “Het succes van onze winkels verspreid over België bevestigde onze groeiplannen, en ook de sterke aanwezigheid van nachtwinkels, buurtwinkels en horeca speelde een belangrijke rol. Naast de meer dan 260 Colruyt-winkels waar zowel professionele als particuliere klanten hun boodschappen kunnen doen voor de laagste prijzen, zullen de professionele klanten tegen eind dit jaar terechtkunnen in 10 aparte Colruyt-Professionals-winkels.”