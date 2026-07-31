Carrefour Belgium rekruteert franchisekandidaten via WhatsApp en AI

Om de drempel voor kandidaat-ondernemers te verlagen, lanceert Carrefour Belgium een digitaal sollicitatieproces op basis van artificiële intelligentie (AI). Dat moet de stap naar het uitbaten van een eigen winkel eenvoudiger maken.

Administratieve rompslomp vermijden

Carrefour België en The Selection Lab bouwden samen een AI-tool binnen WhatsApp: kandidaat-ondernemers kunnen er rechtstreeks al hun cruciale vragen stellen over wat een franchisepartnerschap met Carrefour inhoudt, op het vlak van beheer, financiële voorwaarden en het operationele model. Zo wil de retailer administratieve rompslomp vanaf het eerste contact vermijden.

“Ons doel is om de drempel naar ondernemerschap in de retail te verlagen. Door het gebruiksgemak van WhatsApp te koppelen aan de precisie van AI, bieden we meteen volledige transparantie over onze winkels. Dat gebeurt nog vóór het eerste gesprek met onze rekruteerders”, zegt Carrefour België.

Het traject volgt vier stappen: eerst vult de kandidaat zijn gegevens in op de website ikwordfranchisenemer.be of na het scannen van een QR-code. Daarop start een WhatsApp-gesprek met de virtuele assistent. De tool stelt enkele gerichte vragen om te checken of het profiel past bij wat de franchise vraagt. Als dat het geval is, kan de kandidaat meteen een gesprek van 20 minuten inplannen met een Carrefour-rekruteerder.