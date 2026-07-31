Canadese groep Couche-Tard wil het Poolse Żabka overnemen
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- Carrefour Belgium rekruteert franchisekandidaten via WhatsApp en AI
Om de drempel voor kandidaat-ondernemers te verlagen, lanceert Carrefour Belgium een digitaal sollicitatieproces op basis van artificiële intelligentie (AI). Dat moet de stap naar het uitbaten van een eigen winkel eenvoudiger maken.
- Ferrero schuift Delacre en Michel & Augustin in elkaarFood30 juli, 2026
Ferrero brengt de Belgische koekjesbakker Delacre en het Franse Michel & Augustin samen onder in één onderneming. De Italiaanse snoepgroep wil zo kostenvoordelen benutten, innovatie versnellen en zijn positie op de koekjesmarkt versterken. Beide merken blijven wel afzonderlijk bestaan.