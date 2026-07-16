Voormalige Makro-site in Machelen leeft op met de komst van Colos en Delhaize

Als de enorme opkomst op de eerste openingsdag een indicator kan zijn, ziet het er goed uit voor de voormalige Makro-site in Machelen, die voortaan de naam Vondel District zal dragen. Colos en Delhaize blijken publiekstrekkers.

Veelbelovende start

Een volle parking aan de Woluwelaan in Machelen: dat was lang geleden. Het publiek daagde massaal op voor de opening van de grootste doe-het-zelfzaak van België, goed voor 20.000 m², en een behoorlijk grote supermarkt van 2.250 m². Een veelbelovende start dus voor Vondel District, genoemd naar de Vondelgracht, die dwars door deze site terug opengelegd zal worden.

Colos en Delhaize vervoegen hier McDonalds, Colruyt Professionals, Solucious en een tankstation. Dit najaar opent er ook nog een Albert Heijn XL. Tijdelijk krijgen die winkels onderdak in het voormalige Makro-gebouw: over zo’n vijf jaar kunnen ze een moderne, duurzame nieuwbouw in gebruik nemen.

De eerste van zes sites

“Die aanpak — eerst de bestaande gebouwen binnen de bestaande vergunningen heropenen, en pas nadien de definitieve herontwikkeling realiseren — rollen we bewust uit over al onze zes ex-Makro-sites: vier in Vlaanderen, twee in Wallonië. Machelen is vandaag de eerste site die effectief volledig live gaat. De andere volgen, met als doelstelling dat de laatste site tegen het tweede kwartaal van 2027 tot leven is gekomen”, zegt Dirk Deroose, CEO van projectontwikkelaar LCV Real Estate.

Daarvoor zal de investeerder wel de lokale overheden moeten meekrijgen. In Antwerpen, waar de ex-Makro zowel op het grondgebied van Deurne als van Wijnegem ligt, trekt de provincie het dossier naar zich toe. Een snelle herontwikkeling komt er niet, volgens gedeputeerde Luk Lemmens. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moet vastleggen welke functies er mogelijk worden en onder welke voorwaarden.