Faillissementsaanvraag discountketen Kodi illustreert diepe crisis in Duitse retail

Non-fooddiscounter Kodi, goed voor zo’n 150 filialen in Duitsland, vecht voor de tweede keer in twee jaar tijd voor z’n overleven via een faillissementsprocedure. Wel meer Duitse retailers bevinden zich in zwaar weer.

Alarmbel

Voor de tweede keer sinds eind 2024 heeft Kodi het faillissement aangevraagd in de hoop op een doorstart. Dat wordt geen eenvoudige opdracht voor de huishouddiscounter: “Volgens de huidige inschatting zal Kodi ongeveer 50 van de huidige 150 filialen moeten sluiten”, meldt directeur-aandeelhouder Fabian Grund in een brief aan het personeel. In 2024 moest de keten al inkrimpen van 240 naar 150 vestigingen. Dat bleek niet te volstaan. Het bedrijf heeft nog ongeveer 1200 medewerkers in dienst, meldt Lebensmittel Zeitung.