Temu “verdrievoudigt toezicht op merken” in strijd tegen namaak

Temu zegt zijn controles op mogelijke inbreuken op intellectueel eigendom fors op te voeren. Het platform monitort inmiddels proactief meer dan 15.000 merken, drie keer zoveel als een jaar geleden.

16.000 verkopers geschrapt

Voor elke advertentie die Temu na een klacht weghaalde, verwijderde het Chinese e-commerceplatform tussen juni 2025 en mei 2026 naar eigen zeggen 331 verdachte productadvertenties op eigen initiatief. Een jaar eerder bedroeg die verhouding nog ongeveer 200 tegen één, zo blijkt uit de eigen jaarrapportage over IP-monitoring.