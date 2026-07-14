Antwerpen wil toegang tot vroegere Makrosite openbreken

De provincie Antwerpen wil de herontwikkeling van de voormalige Makrosite in Deurne en Wijnegem opnieuw op gang trekken. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moet er andere activiteiten mogelijk maken dan groothandel.

Meer mogelijkheden

Sinds het faillissement van Makro in België in 2022 zit het dossier planologisch geblokkeerd. Het huidige uitvoeringsplan laat op de site uitsluitend grootschalige zelfbedieningsgroothandel toe. Daardoor kan geen enkele andere onderneming er vandaag een vergunning krijgen.