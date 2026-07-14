Colruyt Group verkoopt robotica-afdeling aan Duitse multinational

Colruyt Group verkoopt zijn onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot zelfrijdende pallettrucks aan Kion, de eigenaar van Still. Een expertisecentrum in Antwerpen zal de oplossing klaar maken voor een industriële uitrol.

Sterk potentieel

In 2023 nam Colruyt Group in samenwerking met Still zijn eerste zelfontwikkelde, zelfrijdende pallettruck in gebruik. Colruyt ontwierp en bouwde de software-intelligentie, terwijl Still stond in voor de hardware-integratie. Intussen draaien die autonome toestellen al twee jaar probleemloos mee met de logistieke teams in twee distributiecentra van de retailer.

Om de baanbrekende logistieke oplossingen verder uit te bouwen en klaar te maken voor een internationale industriële uitrol, verkoopt Colruyt Group 70% van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het vlak van zelfrijdende pallettrucks aan Kion, wereldwijde leverancier van heftrucks, magazijntechnologie en logistieke oplossingen.

De transactie levert een meerwaarde van ongeveer 20 miljoen euro op. De technologie die uit deze samenwerking voortkomt, wordt volledig in België ontwikkeld, in het Kion Automation Center Antwerp, met de steun van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen). Kion ziet sterk potentieel in deze innovatieve oplossingen, niet alleen in retail, maar ook ver daarbuiten, in tal van andere sectoren.