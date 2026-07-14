[Interview] Bavo Vanhalst: “Wij willen ‘loyalty for life’: elke formule sluit aan op de andere”

Vanhalst Retail Group bouwt aan een opvallend breed retailverhaal. Met Supra Bazar, Dreambaby, Kabine en Qiddo wil de West-Vlaamse familiegroep klanten volgen doorheen elke levensfase. CEO Bavo Vanhalst legt op de Retail Marketing Day uit hoe die “Circle of Life”-strategie concreet in z’n werk gaat.

Alleswinkels van 10.000 vierkante meter

Dreambaby opende dit weekend een nieuwe winkel op de voormalige Cora-site in Anderlecht. Het is al de vierde nieuwe vestiging van de babyspecialist in enkele maanden tijd. Meer zelfs: de keten zal tegen eind 2026 in totaal 32 winkels in België tellen. En daar stopt het niet voor Vanhalst: in Tielt heropende eind mei ook al de volledig vernieuwde Supra Bazar. Op de Retail Marketing Day in september onthult Bavo Vanhalst de visie achter die gedurfde expansie.

Het was bij de heropening in Tielt net zo druk als op de drukste zaterdag op het einde van het jaar. “Dat doet deugd”, zegt Bavo Vanhalst. De ingreep was immers niet min: “We hebben letterlijk elke vierkante meter een keer verzet. Elk winkelrek, elke wandelgang, de volledige flow: alles is opnieuw doordacht in functie van toegankelijkheid, zichtbaarheid en winkelbeleving.”

De winkel werd uitgebreid met 1.800 vierkante meter, door het te groot geworden magazijn te verkleinen. “Vroeger deden we meer decentrale stockage per winkel. Vandaag is onze logistieke flow veel beter geoptimaliseerd, onder meer dankzij ons ERP-systeem. Daardoor hadden we die magazijnruimte niet meer op dezelfde manier nodig.”

Voor elke fase van het leven

Supra Bazar Tielt is vandaag goed voor ongeveer 8.500 vierkante meter. De twee grootste winkels van de groep tellen zelfs 10.000 vierkante meter. Dat zijn uitzonderlijke oppervlaktes in een retaillandschap waar veel spelers juist kleiner en “asset light” willen worden. Vanhalst beseft dat, maar ziet het brede gamma als een essentieel onderdeel van het model.

“Wij proberen er te zijn voor elke fase van het leven, van nul tot 99-plus, en dan telkens in drie verschillende prijsklassen. We hebben lage prijzen, maar geen wegwerpkwaliteit.” Die breedte vraagt ruimte, want niet elk product roteert even snel. “Je kan niet zomaar naar omzet per vierkante meter kijken bij ons. Onze duurste messenslijpers verkopen we niet elke dag, maar in ons type winkel moet het gamma compleet zijn. De klant moet voor elke nood iets vinden.”

Drie retailconcepten, drie klantverwachtingen

In Tielt kreeg vooral de babyafdeling meer ruimte. Dat is geen toeval. Met Supra Bazar, Dreambaby en Kabine heeft Vanhalst Retail Group drie concepten die elkaar deels raken, zeker in baby en kinderen. Toch ziet Vanhalst dat niet als kannibalisatie. “We doen met onze drie retailconcepten alle drie baby, maar telkens voor een ander type klant en met een andere verwachting.”

Kabine bedient volgens hem eerder een high-endklant en verkoopt babyproducten die niet altijd thuishoren bij Dreambaby of Supra Bazar. Dreambaby is dan weer de specialist in baby van nul tot drie jaar. Supra Bazar trekt klanten aan die breder willen gaan dan alleen baby. “De Supra Bazar-klant voor een geboortelijst komt ook voor ons bredere gamma. Voor een tweede of derde kindje kan daar ook een boekentas, speelgoed of een cadeaubon op de lijst staan.” De groep probeert die concepten zo niet in elkaar te laten overlopen, maar wel te laten samenwerken.

Dit interview is deel 1 van een driedelige interviewreeks met Bavo Vanhalst, naar aanleiding van zijn keynote op de Retail Marketing Day 2026. Dit jaar brengt de Retail Marketing Day de veerkrachtige en wendbare verhalen van retailers die de spelregels herschrijven, met ook nog AVA, Albert Heijn en Planet B.