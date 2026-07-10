Dreambaby opent vierde nieuwe winkel in enkele maanden

Dreambaby opent op de voormalige Cora-site in Anderlecht een nieuwe winkel. Het is na Marche-en-Famenne, Hognoul en Genk de vierde nieuwe vestiging van de babyspecialist in enkele maanden tijd.

Naar 32 winkels in 2026

De opening past binnen het groeiplan van Dreambaby, dat tegen eind 2026 over 32 winkels in België wil beschikken. De retailer combineert daarvoor nieuwe vestigingen met renovaties van bestaande winkels. De winkel in Anderlecht is 897 vierkante meter groot en creëert 5,5 voltijdse banen. Vooral versterkt het de aanwezigheid van de keten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“We blijven bewust investeren in fysieke winkels omdat we merken dat aanstaande ouders nood hebben aan persoonlijk advies, inspiratie en de mogelijkheid om producten in het echt te ontdekken”, zegt algemeen directeur Patrick Michielsens. Volgens hem bieden grotere winkels bovendien ruimte voor een breder assortiment en intensievere begeleiding.

Complete leefwereld

De vestiging in Anderlecht behoort tot een nieuwe generatie Dreambaby-winkels. Klanten vinden er meer themacollecties en een ruimer aanbod aan geschenken, decoratie en speelgoed voor kinderen tot drie jaar. De retailer groepeert producten voor slapen, verzorging, eten, reizen en spelen per stijl, zodat ouders gemakkelijker een volledige babyuitzet kunnen samenstellen.

Dreambaby verkoopt onder meer producten van Dreambee, Little Dutch, Jollein, Nattou en Noukie’s. “Aanstaande ouders zoeken vandaag meer dan een losstaand product”, zegt Michielsens. “Ze willen inspiratie opdoen en een complete leefwereld creëren voor hun kindje.”

De keten plant de komende maanden nog bijkomende winkelopeningen en renovaties. Dreambaby telt meer dan dertig winkels en verkoopt via zijn webshop producten van ruim 400 merken. Sinds het voorjaar van 2024 maakt het bedrijf deel uit van Vanhalst Retail Group, de eigenaar van onder meer Supra Bazar en familieconceptwinkel Kabine.

Op de RetailDetail Marketing Day doet topman Bavo Vanhalst exclusief de ‘circle of life’-strategie van de snelgroeiende retailgroep uit de doeken. Ook op het podium: AVA, Albert Heijn en meer!