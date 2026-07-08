Licentieovereenkomst tussen L’Oréal en Gucci Beauty volgend jaar van start

L’Oréal heeft een exclusieve licentieovereenkomst van 50 jaar getekend voor de ontwikkeling en distributie van Gucci Beauty-producten. Die gaat volgende zomer van start, na de beëindiging van de samenwerking tussen Gucci en Coty, die al eerder was aangekondigd door Kering.

Eerder dan gepland

Afgelopen najaar verkocht de Franse luxegroep Kering zijn parfummerk Creed aan cosmeticareus L’Oréal. Tegelijk kondigden de twee giganten toen ook een langdurige samenwerking aan, waarbij L’Oréal vijftig jaar lang de exclusieve licenties zou krijgen voor de creatie, ontwikkeling en distributie van geur- en schoonheidsproducten van Balenciaga, Bottega Veneta en Gucci.