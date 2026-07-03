Zondagsdebat in Nederland: toeslag blijft voor drogisterijketens, Gall & Gall nog in dubio

Medewerkers van Etos, Kruidvat en Holland & Barrett halen hun slag (deels) thuis in de cao-onderhandelingen: na twee stakingsdagen schrappen de drogisterijketens hun plannen om de zondagstoeslag te halveren. Bij slijterijketen Gall & Gall is de strijd echter nog niet gestreden.

Gedeeltelijke “overwinning”

De zondagstoeslag van 100% blijft gehandhaafd bij de Nederlandse drogisterijen. Vakbond FNV noemt het een “overwinning”, maar onderhandelt nog verder over de algemene loonsvoorwaarden. Bij slijterijketen Gall & Gall stemmen de leden van vakbond CNV in met het eindbod, maar FNV oordeelt dat het voorstel “niet goed genoeg” is.