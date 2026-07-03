M&M’S onthult Tour de France-programma als officiële partner

(Publireportage) M&M’S fietst mee met de Tour de France. Het kleurrijke snoepjesmerk sluit zich samen met Zwift voor het eerst als officiële partner aan bij de Tour de France en de Tour de France Femmes. Een karavaan, Franse winkelactivaties en een mediacampagne hebben als doel verbinding met de miljoenen fans van de Grande Boucle.

Leverancier van de Tour

Als populair en verbindend sportevenement voor alle leeftijden, brengt de Tour de France elk jaar miljoenen toeschouwers op de been, zowel langs de weg als voor de buis. M&M’S wordt met Zwift een officiële leverancier van de Tour de France en de Tour de France Femmes en zet daarmee een feestelijke traditie voort. Door zich aan te sluiten bij het avontuur van de Grande Boucle, brengt M&M’S haar vrolijke en kleurrijke universum naar een van de meest iconische jaarlijkse sportevenementen.

“Met dit partnership is onze ambitie om: liefhebbers een memorabel moment laten beleven met M&M’S. Dankzij de karavaan, winkelactivaties in Frankrijk en ons mediaplan willen we een sterke verbinding creëren tussen het merk en de miljoenen toeschouwers die van de Tour de France een uniek evenement maken.” William Salhany, Marketing Director Mars Wrigley France

Het hoogtepunt van de campagne wordt de M&M’S-karavaan, die alle etappes van de Tour de France en de Tour de France Femmes met Zwift aflegt. De karavaan, die onthuld is in Haguenau, de grootste Europese productielocatie voor M&M’S, zal gedurende de hele tour de feestelijke en kleurrijke wereld van het merk belichamen. Langs de wegen van de Grande Boucle worden M&M’S-zakjes en andere souvenirs uitgedeeld aan de toeschouwers.

Franse wortels en Benelux-tintje

Het Tour de France-partnership weerspiegelt de diepe wortels van Mars Wrigley in Frankrijk. De fabriek in Haguenau (Elzas),de allereerste op M&M’S gefocuste productielocatie in Europa, vierde in 2024 haar 50-jarig bestaan. Deze mijlpaal kent een sterk Benelux tintje: in 1974 verhuisde de productie van M&M’S namelijk van het Brabantse Veghel naar Haguenau, waarbij Nederlandse productie-experts een sleutelrol speelden bij de succesvolle opstart.

De nauwe samenwerking tussen de locaties is altijd gebleven. Zo worden de pinda’s voor de inmiddels ruim 50 miljard M&M’S per jaar nog altijd in Nederland geroosterd. Eenmaal geproduceerd in Frankrijk, vinden de iconische kleurrijke chocoladesnoepjes hun weg terug naar de Belgische en Nederlandse winkelschappen.