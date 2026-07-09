Estée Lauder schroeft herstructureringskosten op tot 1,75 miljard dollar

Estée Lauder verhoogt de kosten van zijn herstructureringsplan met 13% naar 1,75 miljard Amerikaanse dollar (1,61 miljard euro). De Amerikaanse cosmeticagigant wijt de stijging aan recente ontslagen en reorganisaties.

40% meer ontslagen dan voorzien

“De groep meldde in mei een ontslaggolf van 10.000 medewerkers – een stijging van meer dan 40% ten opzichte van de oorspronkelijke prognose – wat neerkomt op 15% van de totale werkgelegenheid”, aldus het bedrijf. De meeste ontslagen raakten medewerkers in de retailsector.