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Geschreven door Pauline Neerman
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Estée Lauder schroeft herstructureringskosten op tot 1,75 miljard dollar

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Schoonheid/verzorging9 juli, 2026
salarko / Shutterstock.com

Estée Lauder verhoogt de kosten van zijn herstructureringsplan met 13% naar 1,75 miljard Amerikaanse dollar (1,61 miljard euro). De Amerikaanse cosmeticagigant wijt de stijging aan recente ontslagen en reorganisaties.

40% meer ontslagen dan voorzien

“De groep meldde in mei een ontslaggolf van 10.000 medewerkers – een stijging van meer dan 40% ten opzichte van de oorspronkelijke prognose – wat neerkomt op 15% van de totale werkgelegenheid”, aldus het bedrijf. De meeste ontslagen raakten medewerkers in de retailsector.

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