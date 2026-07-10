[In Beeld] Sephora opent tweede Belgische winkel in City2

Sephora opende donderdag 9 juli zijn tweede Belgische winkel in shoppingcenter City2 in Brussel. Na deze winkel op de gelijkvloerse verdieping is de Brusselse uitrol van de beautyretailer voorlopig klaar en trekt de keten verder het land in.

Snelle toegang

De nieuwe vestiging ligt op de verdieping aan de Nieuwstraat en beslaat 230 vierkante meter. De winkel focust op internationale en eigen beautymerken, productinnovatie en interactieve winkelervaringen zoals een wenkbrauwbar en de Beauty Scan, een AI-gedreven huiddiagnosetool.

Twee weken geleden leidde de opening van de eerste Belgische vestiging tot lange wachtrijen, met sommige kooplustigen die zich al vanaf middernacht voor de te openen winkel verzamelden. Daar speelde City2 nu op in met een wedstrijd: tien klanten konden fast-lanetoegang winnen, waarmee ze op 9 juli sneller toegang kregen tot de winkel.

Dit najaar volgt de derde winkel in winkelcentrum MediaCité in Luik, in 2027 trekt Sephora ook naar Vlaanderen. De Franse beautyketen wil op korte termijn op alle relevante locaties in België aanwezig zijn. De keten beschikt over een internationaal netwerk van meer dan 3.400 winkels.