Solden en sperperiodes nu echt op de schop? Belgisch wetsvoorstel ingediend

De vaste soldenperiodes, de sperperiode en het verbod op verkoop met verlies staan opnieuw ter discussie. Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Steven Coenegrachts stellen voor om de betrokken bepalingen volledig uit het Wetboek van economisch recht te schrappen.

Na veroordeling Raad van State

Het wetsvoorstel, dat op 8 juli werd gepubliceerd, schaft de artikelen over de solden en de sperperiode af. Bij een goedkeuring zouden handelaars het hele jaar door acties als solden kunnen aankondigen. Ook de specifieke sperperiode voor kleding, lederwaren en schoenen zou verdwijnen.