Tout Bien pils van Average Rob op weg naar 10 miljoen omzet

In een zwakke biermarkt heeft Tout Bien, het biermerk van de Belgische influencer Average Rob, vorig jaar zijn omzet met 86% zien groeien. Tegen 2030 mikt het merk op een omzet van 10 miljoen euro.

Kapitaalkrachtige investeerders

Tout Bien, dat werd opgericht in 2022, is beschikbaar in 1.300 supermarkten, 200 horecazaken en tientallen drankencentrales. Het bedrijf geeft zijn omzet niet vrij, maar zegt tegenover zakenkrant De Tijd dat de verkoop vorig jaar met 86% groeide en dat een omzet van 10 miljoen in 2030 een haalbaar doel is. Wel loopt ook het bedrijfsverlies op, omdat het merk investeert in verdere groei.

De middelen zijn voorhanden dankzij de inbreng van kapitaalkrachtige investeerders als Marc Coucke, Jan Boone (Lotus Bakeries), Erwin Van Osta (Hubo), een reeks techondernemers en straks ook Romelu Lukaku.

Tout Bien heeft naast pils nu ook een rougebier en een alcoholvrije variant en verpakt vanaf dit jaar zijn bier naast blik nu ook in glazen flesjes. Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij Martens uit Bocholt, een belangrijke producent van huismerken voor supermarkten, die ook medeaandeelhouder is.