Fusie tussen McCormick en Unilever Foods krijgt concrete vorm

Sauzenmaker McCormick onthult hoe de organisatiestructuur en het managementteam er na de fusie met de voedingstak van Unilever zullen uitzien. De toekomstige groep krijgt vier commerciële divisies, een internationaal hoofdkantoor in Rotterdam en een tweede beursnotering in Londen.

Maryland en Rotterdam

McCormick bereidt zich voor op de grootste overname uit zijn geschiedenis. Het Amerikaanse voedingsconcern betaalt 44,8 miljard dollar (39,3 miljard euro) voor de combinatie met Unilever Foods. De bedrijven verwachten de transactie halverwege 2027 af te ronden.