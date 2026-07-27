7-Eleven staakt overnamegesprekken met Poolse supermarktketen Żabka

Seven & i Holdings, de eigenaar van 7-Eleven, heeft geen akkoord kunnen vinden over een mogelijke investering in Żabka Group, de grootste exploitant van buurtwinkels in Polen. De Japanse retailer probeert voorlopig vruchteloos voet aan de grond te krijgen in Europa.

“Europa blijft aantrekkelijke optie”

Seven & i had een belang van enkele tientallen procenten willen nemen in de Poolse supermarktgroep, in een transactie die omgerekend een waarde van enkele miljarden euro had kunnen bereiken. Maar nu meldt het Japanse bedrijf dat er geen akkoord kon worden gevonden en dat de gesprekken zijn stopgezet.