[Filet Pur] Druk, druk, druk!

Voorlopig mogen duizenden winkelmedewerkers op zondag nog rustig op hun twee oren in bed blijven liggen stinken. Discounters zijn de Club Med van de retail, ziet Filet Pur. Behalve dan in Halle, waar ze van salamipraktijken worden beschuldigd. Met of zonder look?

Misrekening

Het zal dan toch zo’n vaart niet lopen. Voorspelden waarnemers, zelfverklaarde experts en onverbeterlijke betweters enkele maanden geleden nog dat de discounters vóór het einde van het jaar zonder uitzondering hun nering ook op de dag des heren zouden openhouden, uit pure overlevingsdrang? Ja, dat deden ze, mezelf incluis. Ik pleit schuldig, edelachtbare. Tja, voorspellen is lastig, vooral wanneer het over de toekomst gaat.