Nieuwe ontslagronde kost 16.000 banen bij Amazon

Nadat Amazon afgelopen najaar al 14.000 jobs saneerde, kondigt het bedrijf woensdag aan dat het wereldwijd nog eens 16.000 functies schrapt in een tweede grote ontslagronde. CEO Andy Jassy gaat de strijd tegen bureaucratie aan met AI.

Impact van AI

Amazon kondigde de nieuwe saneringsoperatie aan in een interne nota en gaf geen verdere details. Een grote verrassing is het bericht niet: vorige week tipten interne bronnen het nieuws over een tweede ontslagronde al aan persagentschappen Reuters en Bloomberg. De sanering is onderdeel van de bredere doelstelling van de retailgigant om ongeveer 30.000 kantoormedewerkers te ontslaan.

In oktober had CEO Andy Jassy al aangegeven dat AI-agenten en generatieve AI-systemen sommige banen overbodig zullen maken, maar ook nieuwe functies zullen creëren. Ook hebben de ontslagen volgens hem te maken met de bedrijfscultuur en bureaucratie. Amazon benadrukt dat het mensen van wie de job geraakt is, zal ondersteunen. Een deel van de getroffen medewerkers krijgt een nieuwe baan aangeboden.