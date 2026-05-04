GameStop wil van eBay een Amazon-uitdager maken

De Amerikaanse videogameretailer GameStop verrast met een ongevraagd overnamebod op de vier keer grotere veilingsite eBay. Ryan Cohen, CEO van GameStop, ziet potentieel voor grote kostenbesparingen.

Snijden in de kosten

GameStop biedt 55,5 miljard dollar (47,4 miljard euro) op e-commercebedrijf eBay. Topman Cohen wil dat bod rechtstreeks aan de aandeelhouders voorleggen als de raad van bestuur van eBay het afwijst. “Ik ben van plan om van eBay iets te maken dat honderden miljarden dollars waard is,” zegt hij aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. eBay moet volgens hem een echte concurrent voor Amazon worden. GameStop heeft al een belang van ongeveer 5% in eBay en zegt over de middelen te beschikken om de overname te financieren, ook al is eBay veel groter.

De veilingsite presteert volgens de videogameketen ondermaats: “eBay gaf in het boekjaar 2025 2,4 miljard dollar uit aan verkoop en marketing, terwijl het netto slechts één miljoen actieve kopers erbij kreeg (van 134 miljoen naar 135 miljoen – een netto stijging van minder dan 0,75%). GameStop zal binnen twaalf maanden na de afronding van de overname 2 miljard dollar aan kostenbesparingen op jaarbasis realiseren”, zegt het persbericht.

Controversieel

1,2 miljard wil Cohen besparen op verkoop en marketing: “Meer uitgaven leiden niet tot meer gebruikers op een marktplaats met een bijna universele merkbekendheid.” 300 miljoen dollar kunnen worden bespaard op productontwikkeling en 500 miljoen dollar op algemene en administratieve kosten. De zowat 1.600 winkellocaties van GameStop in de VS kunnen eBay een nationaal netwerk bieden voor de afhandeling van transacties afhandeling en live commerce.

Of een overname een goede zaak zou zijn voor eBay, wordt door analisten betwijfeld: het e-commercebedrijf zou na de transactie immers een zware schuldenlast dragen. GameStop is bovendien een controversieel bedrijf: de keten kwam in grote moeilijkheden tijdens de Covid-pandemie en werd daarna als “meme-aandeel” de speelbal van speculatie, waarbij kleine beleggers het aandeel de hoogte injaagden als reactie tegen grote investeerders die net inzetten op een daling van de koers.