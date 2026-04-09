thumb
Geschreven door Stefan Van Rompaey
Hoe Galeries Lafayette Parijs het meest bezochte warenhuis ter wereld wil worden

icon
9 april, 2026
De Franse luxewarenhuizengroep Galeries Lafayette gaat 260 miljoen euro investeren tegen 2030. Het Parijse vlaggenschip aan de Boulevard Haussmann moet de wereldwijde nummer één worden in zijn sector.

Stabiele omzet

In 2025 bleef de omzet van Galeries Lafayette stabiel op 3,1 miljard euro, een gevolg van de sluiting van twee winkels in Marseille en het einde van een affiliatiecontract met SGM, de exploitant van BHV die vorig jaar in opspraak kwam door zijn samenwerking met het Chinese modeplatform Shein. Vandaag heeft de groep 17 eigen winkels en 38 aangesloten winkels in Frankrijk en 7 internationale vestigingen.

