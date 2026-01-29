Q8 neemt zeven Cora tankstations over

Q8 gaat de tankstations uitbaten op de zeven herontwikkelde Shopping Cora-sites. De stations krijgen het Q8 easy-logo en zullen daarna stap voor stap worden gemoderniseerd.

Strategische uitbreiding

Q8 start vanaf 1 februari met de overname van zeven tankstations van Cora in Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt en Sint-Lambrechts-Woluwe. De voormalige Cora‑hypermarktsites in Brussel en Wallonië worden momenteel door fondsenbeheerder Mitiska REIM omgevormd tot moderne winkelcentra met nieuwe retailers, zoals Dreamland, Kiabi, Jysk, Dreambaby, Aldi en Delhaize – een vertrouwde partner van Q8.

“De combinatie van onze stations met shopping werkt al jaren sterk en daar blijven we volop op inzetten. Want we willen precies daar zijn waar de klant ons nodig heeft. Deze locaties zijn dan ook een slimme, strategische uitbreiding van ons netwerk”, zegt Bart Moens, Network Development Manager bij Q8. Hij ziet op de betrokken sites ook kansen voor de uitrol van Q8 electric. De stations zullen in de komende maanden het Q8 easy-logo krijgen. “Daarna moderniseren we de stations stap voor stap”, zegt Moens.