Soepelere openingsuren zijn een feit: tot 21u en sluitingsdag weg

De Belgische federale regering versoepelt de regels rond winkelopeningstijden en schrapt tegelijk de verplichte wekelijkse sluitingsdag. Al is er nog een laatste horde te nemen…

Parlement laatste halte

Winkels mogen voortaan elke dag openblijven tot 21 uur, waar dat tot nu toe doorgaans beperkt was tot 20 uur en enkel op vrijdag tot 21 uur. Ook is er geen verplichte sluitingsdag meer. Althans, van zodra het parlement groen licht geeft. Donderdag kwam er al goedkeuring in de ministerraad, maar nu hoopt minister van Middenstand Eléonore Simonet dat ook het parlement (nog voor de zomer) akkoord gaat.

De hervorming stamt al uit het regeerakkoord, waarin de federale regering de bestaande regelgeving als achterhaald bestempelde. Volgens Simonet sluit de huidige wetgeving niet langer aan bij het consumptiegedrag. Door winkels ruimere openingstijden te geven, wil ze de concurrentiepositie van fysieke winkels versterken en hen beter wapenen tegen de flexibiliteit van e-commerce..

Kleine handelaars vrezen kostenstijging

Brancheorganisatie Buurtsuper.be reageert echter kritisch en noemt de maatregel contraproductief. Volgens woordvoerder Luc Ardies leidt een uitbreiding van de openingsuren niet tot extra consumptie, maar enkel tot een verschuiving – met hogere (personeels)kosten. Hij vreest voor de rendabiliteit van supermarkten. Zelfs Aldi kondigde gisteren nochtans al plannen aan om op zondag te openen.

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) waarschuwt voor een negatieve impact op kleinere ondernemers. De organisatie spreekt van een “vergiftigd geschenk” dat vooral grote ketens bevoordeelt, terwijl zelfstandigen geconfronteerd worden met langere werkuren en hogere loonkosten.

Vrijheid voor ondernemers volgens regering

Minister Simonet nuanceert de kritiek en benadrukt dat de maatregel geen verplichting inhoudt. Winkeliers behouden de vrijheid om hun openingsuren zelf te bepalen, legt ze uit aan VRT Nws: “Nu al gebruiken niet alle winkels de mogelijkheid om tot 20 uur open te blijven. Voor hen verandert er niks, ze kunnen nog steeds om 18 uur sluiten.”

Volgens de minister richt de hervorming zich vooral op handelaars die vandaag een concurrentienadeel ervaren ten opzichte van buitenlandse winkels en online platformen. De Raad van State formuleerde geen inhoudelijke bezwaren tegen het voorstel.