Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
TEDi mikt op 25 extra winkels in België met nieuwe topman

icon
Algemeen4 maart, 2026
Shutterstock.com

De Duitse non-fooddiscounter Tedi stelt een nieuwe topman aan voor zijn Belgische activiteiten. David Philipoom, de vroegere Nederlandse topman van textieldiscounter Kik, moet er zorgen voor nog 25 nieuwe winkels.

Doel: 25 nieuwe winkels

David Philipoom wordt algemeen directeur van Tedi België, bericht Lebensmittel Zeitung. De manager werkte eerder onder meer bij Esprit en Peek & Cloppenburg. In 2018 stapte hij over naar Kik, waar hij ongeveer zeven jaar actief bleef. In zijn laatste functie leidde hij als managing director de Nederlandse activiteiten van Kik.

